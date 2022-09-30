СБУ сообщила о подозрении коллаборанту, который угрожал главе Луганской ВГА расправой

"Служба безопасности Украины сообщила о подозрении жителю Рубежного, который в начале полномасштабного вторжения РФ помогал оккупантам захватить свой родной город и соседний Северодонецк. Для этого он передавал врагу подробную информацию о дислокации и перемещении Сил обороны Украины", - пишет пресс-служба СБУ.

Мужчина был задержан еще весной, однако объявление подозрения требовало длительных экспертиз.

Во время вторжения России предатель способствовал быстрой оккупации региона. Также по собственной инициативе коллаборант направлял главе Луганской ВГА анонимные угрозы. Он "обещал" физическую расправу, если тот не прекратит работу по организации защиты региона.

"Следствие установило, что 46-летний работник рубежанского химзавода "Заря" в конце февраля 2022 года установил связь с двумя представителями российских оккупационных войск", - добавляет СБУ.

Предатель собирал для России данные по дислокации и перемещению наших воинов, а также техник, их численности и расположению фортификационных сооружений.

"Для этого делал фото- и видеофиксацию, а собранный материал отправлял "связным" с подробным описанием через закрытые каналы связи", - отмечает пресс-служба.

Вся собранная им информация использовалась врагом для нанесения огневых ударов.