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СБУ перехопила розмову окупантів: жаліються, що не мають наметів та живуть в окопах

Перехопили розмову російських окупантів (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російська армія під командуванням генерала Якова Рязанцева, яка дислокується у Миколаївській області, зазнає поразки й перебуває в облозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За словами окупантів, ще на 4 день війни генерал пообіцяв їм, що ця "спецоперація" завершиться за лічені години. Однак затягнулася вона на тижні.

В розмові окупант розповідає, що їх взяли в кільце, тому "задачу идти на Николаев" вважають нереальною.

Також вони жаліються, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які вирили самі. Каже, що у 50% особового складу обмороження ніг, але у госпіталі їх лікувати не збираються, адже навіть 200-х не вивозять: "здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались".

До того ж щодо проблем з бронежилетами, генерал йому відповів: "крепись, сынок".

Раніше ми повідомляли, що СБУ за добу затримала білоруського шпигуна та кількох проросійських колаборантів.

Також ми писали, що в СБУ заявили, що російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні.

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