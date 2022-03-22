СБУ перехопила розмову окупантів: жаліються, що не мають наметів та живуть в окопах

За словами окупантів, ще на 4 день війни генерал пообіцяв їм, що ця "спецоперація" завершиться за лічені години. Однак затягнулася вона на тижні.

В розмові окупант розповідає, що їх взяли в кільце, тому "задачу идти на Николаев" вважають нереальною.

Також вони жаліються, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які вирили самі. Каже, що у 50% особового складу обмороження ніг, але у госпіталі їх лікувати не збираються, адже навіть 200-х не вивозять: "здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались".

До того ж щодо проблем з бронежилетами, генерал йому відповів: "крепись, сынок".