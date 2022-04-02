СБУ перехопила нову розмову: окупанти шоковані величезними втратами та злі на Путіна

Окупант зізнається, що нерви здають, коли щодня доводиться відправляти колони вантажівок із трупами.

"Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й. Уже больше месяца мы тут еб*мся, а они взять ее (Україну) не могут. Путин ишак е..ный, кон**нный человек. Тут уже миллионы людей погибли, миллионы нах*й, и он ничего не делает", - сказав окупант.

Також командири погрожують, що територію України російські солдати залишать, "вантажем 200", "вантажем 300" або їм світить від 7 до 12 років тюрми за дезертирство.

Однак, дружина, щоб розрадити його, розповідає, що по телевізору показували шаманку, яка ще у 2020 році передбачила війну з Україною і пообіцяла її завершення до 13 квітня.