ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ відповіла на звинувачення у причетності її генерала до вбивства Гандзюк

Новини » Суспільство    13.02.2019 - 18:39
СБУ відповіла на звинувачення у причетності її генерала до вбивства Гандзюк
скрин_видео_канала_YouTube_СБУ

В СБУ назвали звинувачення спробою нівелювати доказову базу СБУ проти Мангера

В Службі безпеки України (СБУ) прокоментували заяву голови Херсонської облради Владислава Мангера про те, що вбивство активістки Катерини Гандзюк організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера СБУ Олени Гітлянської, опубліковане в Facebook.

За її словами, звинувачення Мангера "викликає навіть не здивування, а обурення".

Через велику зацікавленість заявою Голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера щодо причетності до нападу на Катерину Гандзюк керівника департаменту СБУ Данила Доценко – наголошую: заява Мангера, обґрунтовано підозрюваного в організації вбивства активістки Гандзюк, зроблена під час судового засідання з обрання йому міри запобіжного заходу викликає навіть не здивування, а обурення. Вона є абсурдною, безпідставною та наклепницькою", - заявила вона.

У СБУ не виключають, що метою звинувачення "була спроба нівелювати той великий обсяг доказової бази, який проти нього зібрала Служба безпеки України і домогтися передачі справи в інший правоохоронний орган".

СБУ відповіла на звинувачення у причетності її генерала до вбивства Гандзюк

Нагадаємо, під час судового засідання Мангер заявив, що вбивство Гандзюк організував генерал СБУ Доценко. За словами підозрюваного, Гандзюк мала тісні зв'язки з СБУ. Мангер уточнив, що вважає справу проти нього політично мотивованою і спрямованою проти лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Мангер звинуватив генерала СБУ в організації вбивства Гандзюк Мангер заявив, що готовий пройти допит на поліграфі
Новини України Служба безпеки УкраїниВладислав Мангер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся