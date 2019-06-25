СБУ спростувала інформацію про загибель причетного до катастрофи МН17

Одного з причетних до катастрофи літака рейсу MH17 Леоніда Харченка ще в юності засудили на 5 років колонії загального режиму. Про це заявив представник Служби безпеки України, генерал-майор Ігор Гуськов, повідомляє "Радіо Свобода".

Гуськов спростував інформацію про загибель Харченко. За його словами, інформація, яка є у Служби безпеки України не дозволяє говорити про те, що він мертвий. В СБУ також повідомили, що в юності його засудили на 5 років колонії загального режиму.

"В 1987 році, в грудні, йому на той момент було всього 15 років, він був затриманий за статтею 117 ч. 3 КК УРСР. Якщо не полінуватися і підняти цю статтю, вона зовсім "тухла". Це зґвалтування групою осіб. Більше того, він отримав термін у 16 років, засуджений на п'ять років. І три роки він провів у місцях позбавлення волі в місті Дубно, Рівненської області", - сказав Гуськов.

Нагадаємо, раніше російська версія BBC повідомляла, що громадянина України Леоніда Харченка, якого Міжнародна слідча група вважає одним з організаторів катастрофи рейсу MH17, могли вбити на території Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 червня Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака рейсу МН17 в 2014 році. Зокрема, підозрюються глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону під "2-му відділі ГРУ ДНР" Леонід Харченко.