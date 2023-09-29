СБУ объявила подозрение оккупанту, который из гранатомета стрелял по людям под Изюмом

По данным следствия, злоумышленником оказался 22-летний уроженец Самарской области Станислав Шматов. С апреля 2022 года он воевал в Украине в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии страны-агрессора.

Во время боевых действий против Сил обороны на восточном фронте Шматов был в должности механика-водителя БТР, из которого расстреливали помещения гражданского населения Харьковской области.

Детали обстрела гражданских людей

Прокуратура сообщила, что оккупант вместе с другими военнослужащими подразделения в составе колонны российской военной техники двигались по ул. Мира в селе Пески-Радьковские Изюмского района.

"Не имея боевых столкновений с Вооруженными силами Украины, они осуществили огневое поражение гражданских домов вдоль всей улицы с расстрелом мирного населения", - говорится в сообщении.

Фото: Оккупант и последствия его преступления (facebook.com/pgo.gov.ua)

Применили различные виды вооружения - пушки, гранатометы, крупнокалиберное и личное оружие различного калибра. В результате обстрелов 7 гражданских лиц получили огнестрельные ранения. Разрушены 7 частных домов.

Россиянину сообщили о подозрении

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты военных преступлений захватчика и его сообщников под Изюмом.

Кроме того, во время документирования военного преступления зафиксирован разговор подозреваемого с родными. Он хвастался зверствами над украинскими военнопленными, которые совершали его сослуживцы.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения Шматова к ответственности за преступления против Украины.

Военные преступления России

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Федеральная прокуратура Германии проводит расследование возможного военного преступления российских оккупантов, от которого пострадал немец, в Гостомеле Киевской области.

Западные прокуроры и правозащитники вместе с украинскими коллегами хотят задокументировать случаи, когда российские кафиры использовали голод как оружие войны. Досье на всех причастных планируется отправить в Международный уголовный суд.

Недавно в столице Латвии Риге министры юстиции государств-членов и наблюдателей Совета Европы приняли декларацию, в которой изложен ряд принципов для достижения "полной ответственности" за агрессию РФ против Украины и предоставление возмещения всем жертвам войны.