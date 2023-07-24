СБУ объявила подозрения еще одной группе оккупантов, которая расстреливала людей в Буче

О ком идет речь

Ими оказались военнослужащие 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии ВС РФ (город Кяхта, республика Бурятия).

Какие преступления они совершали

Во время захвата поселка Мотыжин Бучанского района они проводили "карательные мероприятия" на территории населенного пункта.

В одном из таких "рейдов" фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по двум легковым авто с мирными жителями.

"В результате вражеского обстрела погибли шестеро украинцев - оба водителя и пассажиры", - пояснили в СБУ.

Список российских военных, которые убивали украинцев

По данным следствия, преступными действиями рашистов командовал командир отделения лейтенант Александр Рыбас.

А непосредственно выполняли его указание:

лейтенант Сергей Тихонько;

сержант Валех Еминов;

сержант Антон Буренок;

младший сержант Дмитрий Галсанов;

младший сержант Владислав Матвеев;

ефрейтор Роман Игумнов;

ефрейтор Захар Петров;

рядовой Геннадий Плотников;

рядовой Николай Бушуев;

военнослужащий Трофим Иванов.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Массовые убийства жителей Бучи

Во время оккупации города Бучи и его окрестностей российские войска устроили массовые убийства мирных жителей. Трупы погибших людей нашли украинские военные сразу же после деоккупации города в апреле 2022 года.

Полиция сообщала, что от рук оккупантов в городе погиб по меньшей мере 461 человек, а на других территориях Киевской области россияне убили по меньшей мере 1137 человек.

Недавно стражи порядка установили личности еще двух российских военных, которые расстреливали гражданских во время оккупации Бучи.

РБК-Украина писало о том, что, по словам начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова, после деоккупации региона пропавшими без вести до сих пор считается 281 человек. Также еще не опознаны более 190 тел.