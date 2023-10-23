СБУ объявила подозрения генералам РФ, причастным к обстрелу Херсона и убийству 24 человек

О ком идет речь

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще трех представителей командования российских войск, которые причастны к массированным ракетно-артиллерийским ударам по гражданской инфраструктуре Херсона.

Причастными к обстрелам считают:

генерал-полковника Олега Макаревича - командующего группировки войск ВС РФ "Днепр";

генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева - командующего 22-го армейского корпуса Черноморского флота РФ;

подполковника Дмитрия Жарких - командира 8-го артиллерийского полка береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России.

Обстрел Херсона

Тогда оккупанты ударили из реактивной и ствольной артиллерии по жилой многоэтажке, частным домам, торговому центру, железнодорожному вокзалу, автозаправочной станции и другим гражданским объектам.

По данным следствия, приказ на вражеский обстрел Херсона отдал генерал Макаревич. В своем распоряжении он приказал подчиненным осуществить огневое поражение по украинскому городу без различения гражданских и военных объектов.

Фото: Российские офицеры (facebook.com/SecurSerUkraine)

После получения такой директивы его сообщник - генерал Марзоев - занимался подготовкой массированного удара по областному центру, а еще один фигурант - Жарких - непосредственно командовал вражеским обстрелом.

СБУ сообщила оккупантам о подозрении

На основании собранных Службой безопасности доказательств трем военным преступникам РФ сообщено о подозрении по нескольким статьям уголовного кодекса Украины:

планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

"Поскольку все они находятся на неподконтрольной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для их привлечения к ответственности за преступления против нашего государства", - пишет СБУ.

Обстрел Херсона 3 мая 2023 года

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. С особой жестокостью обстрелян город Херсон.

По словам главы региона, 82 снаряда попали в Привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, двух торговых заведений, завода и автохозяйства; территорию железнодорожного переезда.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших и сказал, что мы никогда не простим виновных.