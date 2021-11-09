До складу банди входили 3 осіб.

Згідно з даними слідства, учасники групування підшуковували "жертв" на вокзалі Одеси та обіцяли їм роботу, що пов’язана з вирощуванням й збором сільськогосподарської продукції, зарплату у розмірі до 12 тисяч гривень, безкоштовне житло й харчування.

Усіх завербованих людей відвозили до селища Старокозаче Білгород Дністровського району, де розселяли у будинках, що не придатні для проживання.

"Щодня люди тяжко працювали на польових роботах, проживали в бараках, а весь їх "заробіток" обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу та алкогольними напоями", - додає пресслужба.

За роботою жертв постійно спостерігали "бригадири", які також й обмежували завербованих у пересуванні.

Фото: СБУ в Одеській області викрила банду, яка вербувала людей до трудового рабства (ssu.gov.ua)

"Самостійно залишити територію потерпілі не могли, а в разі непокори до них застосовували крім психологічного, ще й фізичне насильство", - відзначає пресслужба.

Внаслідок 8 санкціонованих обшуків, співробітники СБУ вилучили докази, які підтверджують протиправну діяльність банди.

"На момент обшуків у трудовому рабстві перебувало 12 осіб, які наразі визволені. П’ять з яких вже звернулися до правоохоронних органів зі заявами про вчинення відносно них злочину", - пише пресслужба.

Відповідно до ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України, членам банди загрожує позбавлення волі строком до 5 років.