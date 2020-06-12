СБУ оголосила в розшук нападника на Стерненко

Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)

Стерненко говорив, що підозрюваний залишив країну після нападу

Служба безпеки України (СБУ) оголосила в розшук мешканця Одеси Олександра Ісайкула, підозрюваного в нападі на активіста Сергія Стерненко. Активіст говорив, що Ісайкул покинув країну після нападу.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит РБК-Україна, отриманого 12 червня.

Агентство запросило у відомства інформацію про підозри Олександру Ісайкулу та Івану Кузнєцову, які є фігурантами справи Стерненко і підозрюються у хуліганському нападі на нього.

"У зв'язку з тим, що місцезнаходження першої запитуваної особи (Ісайкула, - ред.) невідомо, оголошено у розшук. Підозра щодо другої запитуваної особи (вбитого Івана Кузнєцова, - ред.) не скасовувалася", - сказано у відповіді.

Раніше Стерненко заявив, що Ісайкул після нападу втік до Молдови, потім - до Німеччини, а потім перебрався в Росію. За словами активіста, СБУ відмовлялася оголошувати його в розшук.

Нагадаємо, Стерненку вручили підозру у вчиненні умисного вбивства.

Зазначимо, справа стосується нападу на Стерненка, що стався у травні 2018 року, під час якого один з нападників помер.

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Автор: Олег Черниш