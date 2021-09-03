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СБУ виявила схрон бойовиків з елементами саморобного вибухового пристрою для терактів

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) викрила черговий схрон бойовиків в Луганській області поблизу селища Біловодськ Старобільського району. Виявлені бойові засоби ураження призначалися для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За інформацією СБУ, схованку обладнали члени диверсійно-розвідувальної групи, яка діяла у Луганській області у 2014 році.

Під час підриву мосту у селі Євсуг у 2014 році двоє бойовиків загинули. Третій продовжує вести підривну діяльність проти України у складі так званої спецслужби бойовиків "МДБ ЛНР".

"Набір засобів ураження, знайдених у схованці, призначався для виготовлення саморобного вибухового пристрою та вчинення диверсійного акту на мирній території України", - наголошують в СБУ.

Загалом правоохоронці вилучили зі схрону:

  • 4 кг тротилу;
  • 14 гранат Ф-1 та РГД-5, у тому числі одну із бікфордовим шнуром;
  • 5 гранатометних пострілів ВОГ-25;
  • 3 запали;
  • 2 електродетонатори;
  • майже 400 набоїв різного калібру.

Фото: СБУ виявила схрон бойовиків на Донбасі (ssu.gov.ua)

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