СБУ оприлюднила нове перехоплення розмови: окупанти отримують команди розстрілювати цивільних

Служба безпеки України опублікувала чергову розмову окупантів, де вони заявили, що отримують команди розстрілювати цивільних
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Російську окупанти отримують від своїх командирів прямі вказівки вбивати мирне населення.
"Да валите их всех нах*й! Есть гражданские - в расход всех, бл*дь!" - ось такі команди отримують російські загарбники від своїх командирів.
"Беруть до виконання, а потім російські політики і пропагандисти щось лепечуть про "постановки". Ні, не постановки. Це - злочини, за які ви будете відповідати!", - пише СБУ.
Також загарбники скиглять, як діти, коли доводиться воювати проти вмотивованої армії, а не мирних людей.
Повідомляється, що від страху вони вигадують нереальні цифри українських військ, щоб хоч якось виправдати свою безпорадність.
"…их группировка, 150 тисяч…! А нас, еб*ть, 3 тысячи если есть, это за*бись… они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало…" – говорить окупант.
Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала нову розмову окупантів, де вони назвали причину свого "відведення військ".
Також ми писали, що СБУ ліквідувала у Києві групу інформаторів РФ та два центри розсилки деструктивних смс.
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