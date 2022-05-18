СБУ оприлюднила фото загарбників, які ховаються в школах і ведуть звідти обстріли

"Отримали черговий доказ лицемірства армії РФ: окупанти використовують приміщення української школи як свої казарми, військові склади і фотозони для селфі", - йдеться в повідомленні СБУ.

А російська пропаганда у цей час розганяє фейки нібито це українські захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись "живим щитом" із цивільних.

Але фотодокази з телефону загарбника, який вдалося зламати СБУ, розвінчують російські міфи.

На фото - військовослужбовець 23 загону спеціального призначення росгвардії (з дислокацією в м. Челябінськ) Сергій Віталійович Дидикін. Він систематично відсилає рідним і знайомим свої "геройські" селфі зі школи у м. Білозерка Херсонської області.

"Та замість хизування радимо окупанту почитати шкільні підручники історії - у них описано чимало злочинів РФ за останнє століття, про які не згадують на російському телебаченні", - резюмує СБУ.