СБУ оприлюднила дані про виконавця теракту проти генерала розвідки в 2017 році

Виконавцем підриву автомобіля генерала розвідки Максима Шаповала був житель міста Донецька. Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, СБУ оприлюднила відео з камер спостереження, де зафіксований момент закладання вибухового пристрою.

"Шутов Олег Миколайович, 9 березня 1966 року народження, житель міста Донецька. Саме цей чоловік 26 червня 2017 заклав вибуховий пристрій під автомобіль українського генерала розвідки Максима Шаповала.... Для цього Шутов орендував квартиру в будинку, де проживав Максим Шаповал, орендував паркомісце", - повідомив Грицак.

Він додав, що Шутов є співробітником так званого центру спецоперацій "МГБ ДНР", який знаходиться під постійною опікою ФСБ РФ.

Нагадаємо, 28 червня 2017 року в Донецькій області під Константиновкой вибухнув автомобіль з працівниками Служби безпеки України, в результаті чого одна людина загинула і ще четверо отримали поранення.

Сьогодні на брифінгу Грицак розповів, що одна і та ж диверсійна група причетна до вбивства керівника генерала розвідки Максима Шаповала в 2017 році, і до спроби вбивства розвідника в Києві в цьому році.