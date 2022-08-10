СБУ назвала окупанта, який наказував розстрілювати цивільних під Києвом

Так, правоохоронцям вдалося перехопити розмову з якої чути, як російський військовий наказав розстріляти цивільних, а також СБУ знайшла чоловіка, який вижив та готовий давати свідчення.

Зазначено, що спецслужби вже зібрали повну доказову базу на цього окупанта і вже повідомили йому про підозру.

Так, старший лейтенант ЗС РФ Антон Струєв із позивним "Беркут" підозрюється за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Відомо, що він наказував стріляти по мирних мешканцях під час окупації Броварського району Київської області.

"Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские - нах*й в расход, сука, всех!", - каже окупант в перехопленій розмові.

За інформацією відомства, в селах Мокрець і Заворичі окупант особисто брав у полон мирних мешканців і жорстоко допитував їх.

Встановлено, що вранці 22 березня 2022 року Струєв наказав стріляти в цивільного мешканця, який випадково опинився поряд. Окупанти залишили чоловіка помирати.

Втім, після важкого поранення чоловік вижив. Він упізнав свого вбивцю та готовий свідчити проти нього у міжнародному суді.