СБУ затримала главу кримінального угруповання, керованого з РФ

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Угрупування покриває "злодіїв в законі" і створює криміногенну обстановку в регіоні

Служба безпеки України затримала одного з керівників кримінального угруповання в Луганській області, роботу якої координують спецслужби Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, представники цього угруповання координують діяльність так званих "злодіїв в законі" і пов'язаних з ними організованих груп.

"За задумом кураторів з РФ, загострення криміногенної обстановки в Україні має призвести до падіння рівня довіри до державної влади та правоохоронної системи", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали одного з керівників цього угруповання, який прибув з Південного Кавказу. Раніше він був оголошений в Україні в розшук, але прибув у Луганську область під іншим ім'ям.

"Зловмисник повинен був координувати діяльність злочинних угруповань і встановити контроль над окремими сферами легального і тіньового бізнесу регіону. За протиправну діяльність іноземець планував створити механізм впливу на місцеві органи державної влади. Діями злочинця керував пов'язаний зі спецслужбами РФ, п'ять разів судимий Лоту Гулі, який зараз проживає у країнах Близького Сходу", - поінформували в СБУ.

Силовики під час обшуків вилучили у нього вогнепальну зброю і боєприпаси до неї. Стосовно фігуранта порушено справу за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше СБУ блокувала дві спроби вивезення комплектуючих для військової авіації за кордон, зокрема в Російську Федерацію.

Також повідомлялося, що оперативники Служби безпеки України протягом 2019 року припинили діяльність 17 агентів іноземних спецслужб. Серед агентів діючі та колишні українські військові.