"Вакцинували" три тисячі українців. У двох областях розкрили схеми підробки щеплень

СБУ повідомляє про ліквідацію нових корупційних схем, пов'язаних з фальсифікацією міжнародних сертифікатів про вакцинацію в Рівному та Черкасах.

У Черкасах сімейні лікарі однієї з поліклінік більше року вносили в електронну систему охорони здоров'я "eHealth" фейкові записи про вакцинацію громадян, без проведення самої вакцинації. "Клієнтів" зловмисники знаходили серед відвідувачів медзакладу, у яких були певні побоювання щодо вакцинації. За даними слідства такий "бізнес" приніс зловмисникам близько 2,5 млн гривень.

У Рівному схему підробки сертифікатів про вакцинацію організував лікар однієї з амбулаторій. Кожен день від 5 до 10 осіб отримували сертифікати без проведення вакцинації. Для пошуку клієнтів лікар залучив свого знайомого, який працював на залізниці, що дозволяло організовувати безперебійний потік "клієнтів". Ця схема приносила зловмисникам близько 500 тис. гривень щомісяця.

В даний момент слідство триває, для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.