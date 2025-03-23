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СБУ квалифицирует взрыв в здании полиции в Одесской области как теракт

Воскресенье 23 марта 2025 21:11
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СБУ квалифицирует взрыв в здании полиции в Одесской области как теракт Фото: сейчас осмотр места происшествия продолжится (facebook.com/SecurSerUkrain)
Автор: Эдуард Ткач

В Одесской области сегодня произошел взрыв в здании полиции, из-за чего пострадали трое полицейских и погибла женщина. Служба безопасности расценивает произошедшее как теракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления СБУ в Одесской области.

"СБУ классифицирует взрыв в здании полиции в Одесской области 23 марта как попытку теракта и уже открыла соответствующее уголовное производство", - говорится в сообщении.

По данным следствия, взрыв прогремел примерно в 18:00 после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором, по предварительным данным, могла быть взрывчатка. В частности, известно, что женщина погибла сразу.

"Трое полицейских получили лишь незначительные повреждения. Им оказана медицинская помощь", - отметили в Службе безопасности Украины.

Сейчас осмотр места происшествия проводят следователи СБУ. Кроме того, Служба безопасности и Нацполиция проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к этому.

"Досудебное расследование продолжается по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. О дальнейших деталях расследования будем информировать дополнительно", - резюмировали в СБУ.

Теракт и попытка подорвать полицейских

Напомним, 20 марта в центре города Ровно прогремел взрыв. Он был слышен вблизи одного из ТРЦ и как выяснилось, взорвалось самодельное взрывное устройство, которое перевозилось в одном из автомобилей. В полиции расценили ситуацию как теракт.

Также мы писали, что 19 марта СБУ задержала в Днепропетровской области агента РФ. В частности, он пытался подорвать полицейских, которые должны были призвать по фейковому вызыву.

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