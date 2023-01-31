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СБУ идентифицировала оккупанта, который убил гражданского под Купянском и сжег его тело

Фото: СБУ идентифицировала оккупанта, убившего гражданского под Купянском (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Военнослужащий 7-го отдельного мотострелкового полка ВС РФ Виталий Поддубный убил гражданского в Купянском районе Харьковской области. Позже он решил сжечь остатки тела убитого мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ в Харьковской области.

"Находясь в составе сухопутных подразделений агрессора, он принимал непосредственное участие в захвате населенных пунктов Купянского района и города Балаклея в Харьковской области", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, приехав вечером 31 июля вместе с двумя другими военнослужащими ВС РФ в село Безмятежное Купянского района, злоумышленник нашел руководителя местного фермерского хозяйства, которого односельчане ласково называли "Вуйком" за его патриотические настроения. Россиян убил мужчину выстрелом в голову из автомата.

"Потом убийца пытался скрыть следы своего преступления. Он отрубил от мертвого тела украинца голову и все конечности, после чего перенес тело пострадавшего к автомобилю, на котором он приехал, облил бензином и поджег. Отрубленные части тела россиянин скрыл в пока неизвестном месте", - добавили правоохранители.

Военному РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

Напомним, что в среду, 25 января, в Харьковской области было обнаружено четыре человека, которые могут быть причастны к коллаборационной деятельности.

Сотрудники Службы безопасности в Харьковской области задержали экс-чиновников филиала "Укрзализныци", которые помогали российским военным перебрасывать эшелоны в Украину.

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