СБУ идентифицировала оккупанта, который убил гражданского под Купянском и сжег его тело

"Находясь в составе сухопутных подразделений агрессора, он принимал непосредственное участие в захвате населенных пунктов Купянского района и города Балаклея в Харьковской области", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, приехав вечером 31 июля вместе с двумя другими военнослужащими ВС РФ в село Безмятежное Купянского района, злоумышленник нашел руководителя местного фермерского хозяйства, которого односельчане ласково называли "Вуйком" за его патриотические настроения. Россиян убил мужчину выстрелом в голову из автомата.

"Потом убийца пытался скрыть следы своего преступления. Он отрубил от мертвого тела украинца голову и все конечности, после чего перенес тело пострадавшего к автомобилю, на котором он приехал, облил бензином и поджег. Отрубленные части тела россиянин скрыл в пока неизвестном месте", - добавили правоохранители.

Военному РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.