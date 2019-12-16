СБУ в Херсонській області викрила двох антиукраїнських інтернет-агітаторів

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Вони виправдовували агресивну діяльність Росії, анексію Криму, а також висловлювали підтримку бойовикам "ЛДНР"

Співробітники Служби безпеки України викрили у Херсонській області двох інтернет-агітаторів, які поширювали заклики до зміни конституційного ладу і територіальної цілісності України через групи в російських соціальних мережах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як зазначається, двоє жителів Херсона та області з початку збройної агресії проти України управляли антиукраїнською групою у російській соцмережі.

"Під фейковими іменами зловмисники розміщували матеріали з ресурсів країни-агресора і публікації з сепаратистських сайтів терористичних організацій "ЛДНР". Зокрема, в поширених матеріалах вони виправдували діяльність проросійських терористів, агресивну політику Росії, в тому числі анексію частини території України та підтримку бандформувань на сході країни", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у квартирах зловмисників силовики виявили гаджети з доказами протиправної діяльності.

Відкрито справу за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України зловмисникам планують повідомити про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше в Одесі співробітники СБУ затримали агітатора, який через одну з заборонених соціальних мереж поширював антиукраїнські матеріали та закликав до війни

Зазначимо, що після зміни керівництва СБУ відкрила майже 70 справ через шпигунство і державну зраду. Судові рішення вже є по 9 справах.