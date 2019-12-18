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СБУ блокувала розповсюдження токсичного пального в Україні

Новини » Надзвичайні події     18.12.2019 - 16:37
СБУ блокувала розповсюдження токсичного пального в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пальне розповсюджували на 150 заправках

Служба безпеки України (СБУ) блокувала масштабне виготовлення та реалізацію контрафактного пального в промислових масштабах з використанням речовин небезпечних для життя і здоров’я людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група приватних комерційних компаній на підконтрольних міні-нафтопереробних заводах (НПЗ) у різних регіонах України налагодила незаконне виробництво пального.

Ділки додавали до продукції спирти, сильнодіючі токсичні речовини, інші присадки, які несуть небезпеку для оточуючих. Виготовлені за небезпечною технологією бензин і дизпаливо продавали через більше ніж 150 афілійованих АЗС по всій території держави.

Частину продукції реалізовували без сплати обов’язкових акцизних платежів, через що бюджет лише у 2019 році недоотримав понад 20 мільйонів гривень.

Фото: місце обшуків (ssu.gov.ua)

Під час проведення слідчих процесуальних дій в офісних, складських, виробничих приміщеннях та на низці АЗС оперативники і слідчі локалізували функціонування незаконного механізму, а також отримали ґрунтовні докази протиправної діяльності для притягнення до відповідальності зловмисників. Тривають слідчі дії.

РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України викрили організоване угруповання у фінансуванні терористичної організації "ДНР".

Раніше суд заарештував судно, яке доставляло паливо російським військовим у Криму.

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