Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві

У Києві різко погіршилась погода, прямо зараз вулиці міста заливає водою. Через зливу стався збій у роботі транспорту, деякі станції метро закрили.
Наслідки негоди в Києві в матеріалі РБК-Україна.
У Києві ввели оперативне положення № 4 - курсування транспорту без дотримання розкладу руху.
Затримується рух трамваїв №12, 17, 14, 15 та тролейбусів м-ти № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусів № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56.
Затримується рух трамваїв №12 ,17, 14, 15 та тролейбусів м-ти № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусів № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56.
Станція "Академмістечко", вестибюль №1 закритий на вхід і вихід з технічних причин (потрапляння води в касовий зал станції). Також обмежили роботу станції метро "Берестейська".
У Києві утворились затори через різке погіршення погоди. Ускладнено рух транспорту біля станції метро "Оболонь", "Почайна", "Дорогожичі", "Берестейська".
Затори утворились на проспекті Перемоги, Великій окружній дорозі, вулиці Олени Теліги, вулиці Дегтярівська, вулиці Богатирська, а також на Бориспільському шосе.
Синоптики попередили, що гроза град та шквали в Києві будуть до кінця доби.
Фото: Київ накрила злива (РБК-Україна)