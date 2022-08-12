Збірна України без шансів програла Туреччині на старті товариського турніру

Із розгромної поразки збірній Туреччини розпочала боротьбу на турнірі в Стамбулі національна команда України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Контрольний поєдинок
Туреччина – Україна – 96:70 (25:12, 24:17, 26:19, 21:22)
Свої претензії на перемогу турецька команда окреслила зі старту зустрічі. Господарі ударно провели кінцівку першої чверті й пішли на малу перерву зі солідною перевагою +13.
У другій 10-хвилинці ситуація для збірної України лише погіршилася. Підопічні Айнарса Багатскіса повністю провалили кидки з дистанції – лише 2 влучних після 11-ти спроб до великої перерви. Тож розгром вже тоді став неминучим (49:29).
Неприємна для українських уболівальників тенденція продовжилася і в третій чверті. Турецькі баскетболісти змітали все на своєму шляху та довелу перевагу перед фінальною 10-хвилинкою до знущальних +27 пунктів.
Лише фінальна чверть вийшла рівною. Проте, навіть мінімальна перемога збірної України в ній (22:21) не змогла компенсувати провал упродовж більшої частини поєдинку.
Найрезультативнішим у складі "синьо-жовтих" став Артем Пустовий (16 очок). Натомість Святослав Михайлюк набрав 12 пунктів, а Богдан Близнюк – 10. Наступний матч на турнірі українці зіграють 12 серпня проти збірної Польщі.
Нагадаємо, що баскетбольна збірна України оновила тренерський штаб перед Євробаскетом-2022.
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