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Збірна України втратила одного з лідерів на матч відбору до ЧС-2023

Фото: Іссуф Санон проти збірної Італії (facebook.com/UkrBasket)
Автор: Антон Федорців

У поєдинку 8-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2023 з баскетболу проти збірної Ісландії національній команді України не допоможе оборонець Іссуф Санон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

Провідний виконавець "синьо-жовтих" не полетів до Атлантики через проблеми зі здоров'ям. 22-річний оборонець зазнав травми гомілкостопу в попередньому матчі збірної – проти Італії.

Тренерський штаб на чолі з Айнарсом Багатскісом змушений був робити вибір. Якщо б Санон полетів до Ісландії, то міг би завдати ще більшої шкоди травмованій нозі. Зрештою, медики та тренери вирішили поберегти його до Євробаскета-2022.

"Було два варіанти – ризикувати, чи не ризикувати. Я обрав другий варіант. Враховуючи наші ресурси, і розуміючи його важливість для команди, як і будь-якого іншого нашого гравця, вирішили Іссуфа поберегти", – заявив Багатскіс.

Зрештою, до Ісландії полетіли 13 баскетболістів. Матч проти місцевої збірної відбудеться 27 серпня в Гапнарфйордурі. Старт поєдинку о 23:00 за київським часом.

Склад збірної України:

захисники

  • Денис Лукашов
  • Віталій Зотов
  • Ілля Сидоров
  • Святослав Михайлюк
  • Павло Крутоус

форварди

  • Іван Ткаченко
  • Богдан Близнюк
  • Андрій Войналович
  • В'ячеслав Бобров

центрові

  • Володимир Герун
  • Олексій Лень
  • Артем Пустовий
  • Дмитро Скапінцев

Нагадаємо, що українська збірна поступилася Італії в попередньому турі кваліфікації до ЧС-2023.

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