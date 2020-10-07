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Збірна України перед матчем з Францією здала негативні тести на COVID-19

Париж, Середа 07 жовтня 2020 20:41
Збірна України перед матчем з Францією здала негативні тести на COVID-19
Фото: Віктор Циганков і Андрій Шевченко (uaf.ua)
Автор: Роман Тверденко

Гравці та тренерський штаб збірної України здали тести на коронавірус перед товариським матчем з Францією. Нових випадків зараження не виявлено.

Про це повідомляє сайт Української асоціації футболу.

Ізольованими через зараження COVID-19 залишаються воротарі Андрій Лунін, Андрій Пятов і Юрій Паньків, а також півзахисник Тарас Степаненко.

З-за відсутності воротарів в збірну був викликаний голкіпер "Динамо" Георгій Бущан. Також у заявку потрапив Олександр Шовковський, який завершив кар'єру в 2016 році і зараз є тренером національної команди.

У четвер до збірної України приєднається воротар "Зорі" Микита Шевченко. Він повинен потрапити в заявку команди на матчі Ліги націй проти Німеччини та Іспанії.

Гра Франція - Україна розпочнеться о 22:10. Трансляція - на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, сьогодні вболівальникам пояснили правила поведінки на НСК "Олімпійський". Там пройдуть матчі проти Німеччини та Іспанії, а також гра молодіжної збірної проти Румунії.

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