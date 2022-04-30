Збірна України з непристойним рахунком програла Японії на хокейному ЧС-2022

Чемпіонат світу-2022, Дивізіон IB, 3-й тур

Японія – Україна – 8:2 (3:0, 3:2, 2:0)

Шайби: Фуругаші, 04:19, 09:08, Міношіма, 04:52, К. Судзукі, 20:24, Накаяшікі, 31:42, Гітосато, 39:56, 44:09, Гірано, 59:59 – Лялька, 25:06, Ворона, 34:40

Японці приголомшили "синьо-жовтих" трьома закинутими шайбами в стартові 10 хвилин. Кожен із цих голів мав і український "слід". Спершу Матусевич втратив шайбу в простій ситуації та організував контратаку для суперника, згодом шайба зрикошетила від Литвинова у ворота, а потім Писаренко не впорався з кидком Фуругаші.

Другий період збірна України розпочала в меншості й пропустила вже за 24 секунди. Це той же Фуругаші з-за воріт скинув під кидок Судзукі, а той легко розібрався з воротарем. Спробував повернути інтригу Віталій Лялька, який на "п'ятаку" влучно підправив постріл Мережка. Однак, зусиллями Накаяшікі та Гітосато 20-хвилинка завершилася тріумфом Японії. А шайба Олексія Ворони виглядала випадковою.

Нарешті в третьому періоді азіати добили збірну України. Спочатку Гірано зробив перехоплення і виклав під кидок Гітосато. А на десерт, за секунду до фінальної сирени, прицільним кидком із дистанції зняв павутину з дев'ятки воріт Писаренка.

Становище команд після трьох турів: Японія – 9 очок, Польща – 8, Україна – 4, Естонія – 3, Сербія – 0. Уже 1 травня "синьо-жовті" зіграють поєдинок престижу проти збірної Естонії.