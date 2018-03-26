Збірна Японії втратила основного захисника перед матчем з Україною

Хірокі Сакаї отримав пошкодження
Збірна Японії напередодні товариського матчу з командою України зазнала кадрових втрат. Про це повідомляє федерація футболу Японії.
Через травму стегна табір команди покинув захисник французького "Марселя" Хірокі Сакаї.
Матч між командами Японії та України відбудеться 27 березня в бельгійському Льєжі на стадіоні "Моріс Дюфран". Початок матчу - о 15:20. РБК-Україна проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинків.
Нагадаємо, головний тренер збірної Японії боснієць Вахід Халілходжіч оголосив список футболістів, викликаних у розташування національної команди для підготовки та участі в товариському матчі з Україною.