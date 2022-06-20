Збірна Польщі вигнала хавбека за продовження кар'єри в Росії

32-річний хавбек більше не захищатиме кольори збірної Польщі. Головний тренер національної команди Чеслав Міхневич не потребує послуг уродженця Лодзінського воєводства.

11 червня Рибус підписав 3-річний контракт зі "Спартаком". До цього впродовж п'яти сезонів він захищав кольори іншого московського колективу – "Локомотива". Проте, на відміну від великої групи легіонерів чемпіонату Росії на чолі з іншим поляком – Гжегожем Крихов'яком – вирішив не покидати країну-агресорку.

Міхневич особисто повідомив Рибусу, що той не буде викликаний на вересневий збір "Кадри". Окрім того, кандидатура хавбека навіть не розглядатиметься під час формування заявки на чемпіонату світу в Катарі восени.

Мацей Рибус виступав за збірну Польщі з 2009 року. У його активі 66 матчів (2 голи) у національній команді та участь у Євро-2012, ЧС-2018 і Євро-2020.