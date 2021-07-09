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Збірна Італії ізолювалася через коронавірус за два дні до фіналу Євро-2020

Автор: РБК-Україна

Збірна Італії з футболу закрилася на базі після того, як серед журналістів виявили коронавірус. Троє журналістів дали позитивний результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету la Repubblica.

Через три підтверджені випадки коронавірусу у італійських журналістів вся команда була поміщена в так званий "надбезпечний міхур".

При цьому, у жодного гравця не зафіксували коронавірус. Зараз виконуються всі запобіжні заходи.

"О 7 ранку була повідомлена Футбольна асоціація, яка закрила двері спортивного центру, щоб уберегти команду", - пише видання.

Також скасували прес-конференцію перед грою.

Нагадаємо, 11 червня відбудеться фінал Євро-2020. Збірна Італії повинна зіграти у вирішальному поєдинку за титул чемпіона Європи з національною командою Англії.

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