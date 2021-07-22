Збірна Гвінеї відмовилася від участі в Олімпіаді в Токіо через коронавірус

Збірна Гвінеї не візьме участі в Олімпіаді в Токіо через пандемію коронавірусу. Відповідну заяву зробив міністр спорту країни Сануссі Соу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschland Funk .

Однак джерело видання повідомило, що справжня причина рішення не відправляти команду з 5 осіб в Токіо - брак коштів.

При цьому Гвінею на змаганнях мали представляти всього п'ять спортсменів.

Він підкреслив, що уряд країни був виключно стурбований збереженням здоров'я гвінейських спортсменів.

Раньше коронавірус був виявлений у трьох учасників олімпійської збірної Чехії: у гравця в пляжний волейбол Ондржея Перушича і тренера Симона Науша, а також у гравця в настільний теніс Павла Сіручека.

Нагадаємо, вчора від участі в Олімпійських Іграх в Токіо відсторонили ще одного спортсмена: у вершника Джеймі Кермонда з Австралії виявили сліди кокаїну в організмі.