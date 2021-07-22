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Збірна Гвінеї відмовилася від участі в Олімпіаді в Токіо через коронавірус

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Четвер 22 липня 2021 00:23
Збірна Гвінеї відмовилася від участі в Олімпіаді в Токіо через коронавірус Фото: Гвінея відмовилася від Олімпіади в Токіо (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збірна Гвінеї не візьме участі в Олімпіаді в Токіо через пандемію коронавірусу. Відповідну заяву зробив міністр спорту країни Сануссі Соу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschland Funk.

Він підкреслив, що уряд країни був виключно стурбований збереженням здоров'я гвінейських спортсменів.

При цьому Гвінею на змаганнях мали представляти всього п'ять спортсменів.

Однак джерело видання повідомило, що справжня причина рішення не відправляти команду з 5 осіб в Токіо - брак коштів.

Раньше коронавірус був виявлений у трьох учасників олімпійської збірної Чехії: у гравця в пляжний волейбол Ондржея Перушича і тренера Симона Науша, а також у гравця в настільний теніс Павла Сіручека.

Нагадаємо, вчора від участі в Олімпійських Іграх в Токіо відсторонили ще одного спортсмена: у вершника Джеймі Кермонда з Австралії виявили сліди кокаїну в організмі.

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