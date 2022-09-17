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Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Фото: Росія втратила у війні проти України вже 54 250 військових вбитими (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 російських окупантів. Також наші бійці "приземлили" ворожий літак і три крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.09 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 54250 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 2202 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 4701 (+11) од,
  • артилерійських систем - 1306 (+4) од,
  • РСЗВ - 312 (+0) од,
  • засоби ППО - 168 (+0) од,
  • літаків - 251 (+1) од,
  • гелікоптерів - 216 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 911 (+3),
  • крилаті ракети - 236 (+3),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3571 (+21) од,
  • спеціальна техніка - 121 (+0).

Нагадаємо, що на півдні українські військові завдали удару по пункту управління окупантів у Херсоні.

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