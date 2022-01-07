RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Втекли від карантину: в Індії шукають пасажирів літака з підтвердженим COVID

Автор: Іванна Шовкун

Поліція Індії відстежує авіапасажирів, що втекли від карантину з COVID-19. Близько десяти людей втекли з аеропорту в місті Амрітсар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Рухі Дагг, високопосадовець округу на півночі Індії, де стався інцидент, розповів, що мандрівники прилетіли на міжнародному чартерному літаку з Італії в четвер, 6 січня.

У 125 людей після прибуття виявили позитивні результати тесту на коронавірус, які були зроблені після прильоту, як цього вимагають нові правила в'їзду в Індію. Поки тих, хто мав позитивний результат, доставили до місцевої лікарні, щонайменше десять із них відокремилися від основної групи і зуміли втекти від влади.

"Вони повинні були вирушити до лікарні, але вони пішли додому... Поліція зараз працює над відстеженням цих людей і вживає необхідні заходи", - сказав Дагг.

Директор аеропорту Амрітсара повідомив, що 160 пасажирів було протестовано, а 19 було звільнено, оскільки їм було менше п'яти років.

Нагадаємо, Індія бореться із сплеском захворюваності COVID-19. Влада посилила боротьбу з вірусом по всіх напрямках, починаючи від вакцинації мешканців і закінчуючи карантинними обмеженнями.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІндіяКоронавірус