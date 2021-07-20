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Втік із СІЗО: в Одесі поліція шукає злодія-рецидивіста, введена операція "Сирена"

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Одеса, Вівторок 20 липня 2021 16:42
Втік із СІЗО: в Одесі поліція шукає злодія-рецидивіста, введена операція "Сирена" Фото: поліція Одеси розшукує злодія-рецидивіста, який втік СІЗО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція Одеси оголосила про розшук злодія-рецидивіста, який втік із СІЗО. У місті введена операція "Сирена".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу регіональної поліції.

"Відділом поліції №1 Одеського районного управління розшукується засуджений за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 188 Кримінального кодексу України, Кутафін Сергій Олександрович, 1980 року народження", - наголошується в повідомленні.

Чоловік втік з Одеського слідчого ізолятора. Серед особистих прикмет відзначається:

  • зріст 170-175 см;
  • худорлявої статури;
  • темні, коротке волосся;
  • очі карі;
  • на руках і тілі є подряпини;
  • був одягнений у сині джинси, без взуття.

Зараз в Одесі введена операція"Сирена". У разі, якщо ви володієте інформацією про місцеперебування злодія-рецидивіста - звертайтеся за телефонами:

  • (048) 765-75-27;
  • 102.

Втік із СІЗО: в Одесі поліція шукає злодія-рецидивіста, введена операція &quot;Сирена&quot;

Фото: злодій-рецидивіст Сергій Кутафін, який втік з Одеського СІЗО (facebook.com/gunp.odessa)

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