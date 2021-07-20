Втік із СІЗО: в Одесі поліція шукає злодія-рецидивіста, введена операція "Сирена"
Поліція Одеси оголосила про розшук злодія-рецидивіста, який втік із СІЗО. У місті введена операція "Сирена".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу регіональної поліції.
"Відділом поліції №1 Одеського районного управління розшукується засуджений за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 188 Кримінального кодексу України, Кутафін Сергій Олександрович, 1980 року народження", - наголошується в повідомленні.
Чоловік втік з Одеського слідчого ізолятора. Серед особистих прикмет відзначається:
- зріст 170-175 см;
- худорлявої статури;
- темні, коротке волосся;
- очі карі;
- на руках і тілі є подряпини;
- був одягнений у сині джинси, без взуття.
Зараз в Одесі введена операція"Сирена". У разі, якщо ви володієте інформацією про місцеперебування злодія-рецидивіста - звертайтеся за телефонами:
- (048) 765-75-27;
- 102.
Фото: злодій-рецидивіст Сергій Кутафін, який втік з Одеського СІЗО (facebook.com/gunp.odessa)