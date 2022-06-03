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Білоруські і російський ринок приносять Parimatch найбільший прибуток

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П'ятниця 03 червня 2022 13:42
Білоруські і російський ринок приносять Parimatch найбільший прибуток Фото: білоруські і російський ринок приносять Parimatch найбільший прибуток (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова, Артем Горовенко

Український букмекер Parimatch не має наміру йти з ринків РФ і Білорусі, що приносять мільйонні доходи.

Про це йдеться в статті РБК-Україна "Закони воєнного часу. Що буде з компаніями, які продовжують працювати в Росії".

"Проблема Parimatch, що отримала першу ліцензію на здійснення гральної діяльності в Україні в тому, що ринки Росії та Білорусі є для її бізнесу системоутворюючими. За словами керуючого компанією Сергія Портнова, середня ставка гравців по всіх регіонах, де працює Parimatch, - $6,5. "Номер один по чеку - Росія, там ставлять в середньому $8-9. В Україні - $5-6. У Білорусі - $7-8", - йдеться в статті.

Власне, це і пояснює, чому Parimatch продовжує працювати в Білорусі, з території якої летять в Україну російські ракети і йшли російські війська – "брати Київ за три дні".

За інформацією видання, в Білорусі компанія до останнього часу навіть зберігала свій бренд і логотип "Parimatch-Кубка Білорусі" і лише зараз запустив схему ребрендингу з "передачею бізнесу локальній команді", раніше обкатану в Росії, з метою заспокоїти гравців і громадськість.

Що стосується роботи Parimatch у РФ, то після маскування під новим брендом Paribet компанія зберегла на новій платформі всі колишні сервіси укладення парі і сум на рахунках гравців. При цьому з квітня Paribet почав отримувати програмне від іншого російського букмекера "Фонбет", який тоді змінив адресу свого сайту з fonbet.ru на fon.bet і став працювати за Ліцензією ТОВ "Пін-Ап.Ру" замість ТОВ "Ф. Про.н.".

Новим засновником "Пін-Ап.Ру" став Олександр Удодов - колишній зять (чоловік сестри) прем'єра Росії Михайла Мішустіна. А тиждень тому ТОВ "Пін-Ап.Ру" знову змінили засновників: Удодов передав контрольний пакет акцій компаніям "Клір Центр" і "Тріпл Ві". Генеральним директором і кінцевим бенефіціарним "Тріпл Ві" вказана громадянка РФ Вероніка Далецька. Але в букмекерських колах запевняти, що Удодов передав бізнес Олександру Карманову-багаторічному партнеру по спільному бізнесу з сестрою Мішустіна.

Співрозмовники в силових структурах кажуть, що українські правоохоронці зараз глибоко вивчають російський вектор діяльності Parimatch, в тому числі і на предмет причетності букмекерської контори до масштабної схеми виведення з України мільйонів доларів російського і білоруського бізнесу.

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Російська Федерація Білорусь Parimatch
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