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Втікав від "знущань" кураторів РФ. Правоохоронці затримали бойовика на Донбасі

Автор: Марія Кучерявець

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з військовими ЗСУ затримали на лінії розмежування на Донбасі проросійського бойовика. Він намагався втекти від "знущань" ватажків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, бойовик залишив лави свого підрозділу та втікав з ОРДЛО нібито через постійні знущання ватажків і "кураторів" з РФ над підлеглими.

Відомо, що під час затримання у чоловіка було виявлено автомат Калашникова у розібраному стані.

Встановлено, що затриманим є мешканець Донецької області, який у 2019 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили розвідником одного з угруповань, причетного до обстрілів позицій українських військ.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів за:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) ККУ.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала в Луганській області колишнього бойовика так званої "ЛНР". Він намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію регіону для оформлення пенсії.

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