Втікав від "знущань" кураторів РФ. Правоохоронці затримали бойовика на Донбасі

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з військовими ЗСУ затримали на лінії розмежування на Донбасі проросійського бойовика. Він намагався втекти від "знущань" ватажків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією правоохоронців, бойовик залишив лави свого підрозділу та втікав з ОРДЛО нібито через постійні знущання ватажків і "кураторів" з РФ над підлеглими.
Відомо, що під час затримання у чоловіка було виявлено автомат Калашникова у розібраному стані.
Встановлено, що затриманим є мешканець Донецької області, який у 2019 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили розвідником одного з угруповань, причетного до обстрілів позицій українських військ.
Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів за:
Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала в Луганській області колишнього бойовика так званої "ЛНР". Він намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію регіону для оформлення пенсії.