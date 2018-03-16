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Савченко допитають у справі про розстріли на Майдані, - Горбатюк

НовиниПолітика    16.03.2018 - 14:35
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Савченко повторно допитають у зв'язку зі звинуваченнями на адресу Сергія Пашинського

Генеральна прокуратура України може допитати народного депутата Надію Савченко у справі про розстріли на Майдані в лютому 2014 року. Про це в коментарі РБК-Україна розповів начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Так. Але вона вже допитувалася як свідок, тому що брала участь в протестних акціях, а вчора під час брифінгу повідомила дані, про які раніше не говорила", - розповів Горбатюк про плани допитати Савченко.

Відзначимо, напередодні Савченко заявила, що під час подій на Майдані бачила, як Сергій Пашинський (представник "Народного фронту" і нинішній голова парламентського комітету парламенту з питань національної безпеки і оборони) нібито заводив снайперів в готель "Україна", які згодом влаштували розстріл активістів та правоохоронців.

При цьому в первинній заяві вона переплутала прізвища Пашинського і спікера Ради Андрія Парубія.

"Якщо я сказала Парубій, то я прошу вибачення. Я публічно приношу вибачення Парубію... Якщо я говорила прізвище Парубій, то мала на увазі Пашинський", - сказала Савченко журналістам у Верховній раді.

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Теги: ГПУ, Надія Савченко, Майдан, допрос
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