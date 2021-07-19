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У Саудівській Аравії заборонять невакцинованим від COVID залишати країну

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Саудівська Аравія, Понеділок 19 липня 2021 14:12
У Саудівській Аравії заборонять невакцинованим від COVID залишати країну Фото: у Саудівській Аравії заборонять невакцинованим від COVID залишати країну (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Саудівській Аравії громадянам, які не пройшли повний комплекс вакцинації від коронавірусу, заборонять виїжджати за межі країни. Обмеження почне діяти з 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Громадянам Саудівської Аравії необхідно отримати дві дози вакцини від COVID, перш ніж вони зможуть виїхати за межі країни з 9 серпня", - йдеться у повідомленні.

У міністерство внутрішніх справ країни заявили, що таке рішення було прийнято на основі нових хвиль пандемії в усьому світі, нових мутацій коронавірусу та "низької ефективності однієї дози вакцинації проти цих штамів".

Нагадаємо, в Саудівській Аравії відвідування державних установ і поїздки в громадському транспорті з 1 серпня стане неможливим без довідки про наявність щеплення від коронавірусу.

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Саудовская Аравия
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