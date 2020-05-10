У Саудівській Аравії зафіксували рекордне число заражень COVID-19 за добу

У Саудівській Аравії коронавірусом заразилися майже 40 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я країни.

За минулу добу коронавірус діагностували у 1912 осіб, що є рекордом з початку епідемії в країні. Більше тисячі хворих на COVID-19 органи охорони здоров'я щодня реєструють з 18 квітня.

Також повідомляється про 7 нових смертельних випадків. Попередні три дні щоденний приріст смертей в країні становив 10 осіб. Всього в Саудівській Аравії від ускладнень, викликаних COVID, померли 246 осіб. При цьому 11,4 тис. громадян одужали і були виписані з лікарень.

26 квітня Саудівська Аравія скасувала комендантську годину по всій країні, зберігши 24-годинну комендантську годину лише в місті Мекка і районах, які раніше перебували в ізоляції. Поза цими районами комендантську годину, яка діяла з 15:00 до 6:00, скасували до 13 травня.

У рамках боротьби зі стримування поширення коронавірусу Саудівська Аравія також призупинила міжнародні рейси, паломництво в Умру і закрила більшість громадських місць.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Саудівській Аравії зафіксували 2 березня, першу смерть - 23 березня.