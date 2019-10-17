У Саудівській Аравії в результаті ДТП з автобусом загинули 35 паломників

На заході Саудівської Аравії в результаті аварії за участю автобуса та вантажівки загинули щонайменше 35 паломників, четверо постраждали. Про це повідомив представник поліції, передає РБК-Україна з посиланням на Саудівське інформаційне агентство.

За даними агентства, аварія сталася в населеному пункті аль-Акхаль в адміністративному окрузі Медіна, в результаті події транспортний засіб загорівся.

В автобусі перебували громадяни арабських і азіатських країн.

Нагадаємо, 1 жовтня на півдні Перу пасажирський автобус зірвався в прірву з висоти 100 метрів, в результаті чого загинуло більше 20 людей, ще 30 людей постраждали

5 жовтня в Румунії в результаті зіткнення вантажівки з миниавтобусом загинули десять людей, ще семеро постраждали. Інцидент стався близько 5 ранку за місцевим часом біля селища Балачу в окрузі Яломицы, за даними Міністерства внутрішніх справ Румунії, четверо постраждалих були госпіталізовані у важкому стані.