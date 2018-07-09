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Інтерв'ю

У Саудівській Аравії загинули дві людини в результаті нападу на пост поліції

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 01:32
Фото: Саудівська Аравія (twitter.com/bnhamzh)
Фото: Саудівська Аравія (twitter.com/bnhamzh)

Терористи напали на поліцейський пост

Бойовики скоїли збройний напад на поліцейський пост в Саудівській Аравії, дві людини загинули. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, терористи відкрили вогонь по контрольно-пропускному пункту поліції в місті Бурайда, який розташований в окрузі Ель-Касім північніше Ер-Ріяда. У свою чергу співробітники сил безпеки Саудівської Аравії відкрили у відповідь вогонь.

Так, в результаті інциденту загинув співробітник силових структур, а також громадянин Бангладеш, який проживав на території Саудівської Аравії.

Зазначено, що силовики знищили двох нападників, третій був поранений і затриманий. В даний час саудівське Міністерство внутрішніх справ розслідує обставини події.

Разом з тим, поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Джидда двоє королівських охоронців були вбиті і троє поранені під час збройного нападу біля палацу короля аль-Салам на заході країни.

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Теги публікації: полиция, Саудовская Аравия, нападение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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