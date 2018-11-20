У Саудівській Аравії можуть замінити спадкоємця після вбивства Хашкаджі

Фото: принц Мухаммед бін Салман (EPA)

Члени королівської сім'ї можуть підтримати кандидатуру дяді принца

Члени правлячої королівської сім'ї Саудівської Аравії виступили за те, щоб принц Мухаммед бін Салман не успадкував престол. Причиною стала його причетність до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі у консульстві країни в Стамбулі (Туреччина), повідомляє РБК-Україна із посиланням на Rеuters.

Кандидатом на престол може стати брат короля Салмана та дядько спадкоємця - 76-річний принц Ахмед Ібн Абдул Азіз. Він протягом 40 років виконував обов'язки заступника міністра внутрішніх справ.

Але треба підкреслити, що члени королівської родини не готові до активних дій, доки живий чинний король. Вони обговорюють можливі варіанти зміни спадкоємця після смерті манарха.

Джерела повідомляють, що принца Ахмеда підтримають члени сім'ї, служби безпеки та деякі західні держави. Зазначимо, що у Саудівській Аравії немає традиційного престолонаслідування від батька до старшого сина. Король та члени королівської сім'ї обирають найбільш придатного до керування королівством.

Нагадаємо, журналіст Джамаль Хашкаджі, який часто критикував саудівську владу, 2 жовтня був убитий на території посольства королівства в Стамбулі. Турецькі правоохоронці стверджують, що Хашкаджі планували вбити заздалегідь. У замовленні вбивства Туреччина підозрює когось з оточення наслідного принца або й самого принца.

Як писало РБК-Україна раніше, глава турецької партії Vatan Догу Перінчек заявив, що тіло убитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

Пізніше з'явилася інформація про те, що тіло журналіста розчленували, а його обличчя спотворили. Однак президент Туреччини заявив, що тіло Хашкаджі до сих пір не знайдено, а влада Саудівської Аравії не дала дозвіл на обшук колодязя на території свого генконсульства.