У Саудівській Аравії з серпня заборонять відвідувати держустанови без щеплення від коронавірусу

"Для боротьби з коронавірусом і на підставі рекомендацій компетентних органів прийнято рішення про обов'язкову вакцинацію починаючи з 1 серпня 2021 року", - наголошується в повідомленні.

Після 1 серпня для входу в будь-яку державну або приватну установу, поїздок в громадському транспорті, участі в будь-яких освітніх, культурних, наукових, соціальних або розважальних заходах буде потрібно наявність довідки про вакцинацію від коронавірусу.

Крім того, в країні планують відновити з наступного семестру очне навчання у всіх освітніх установах при дотриманні всіх протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, влада Саудівської Аравії дозволить подорожувати громадянам, які зробили щеплення або перехворіли коронавірусів. З 19 травня саудівці зможуть подорожувати.