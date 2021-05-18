У Саудівській Аравії з серпня заборонять відвідувати держустанови без щеплення від коронавірусу

Відвідування державних установ і поїздки в громадському транспорті в Саудівській Аравії, а також участь у громадських, культурних та інших масових заходах з 1 серпня стане неможливим без довідки про наявність щеплення від коронавірусу.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на сторінці Міністерства внутрішніх справ Королівства в Facebook.
"Для боротьби з коронавірусом і на підставі рекомендацій компетентних органів прийнято рішення про обов'язкову вакцинацію починаючи з 1 серпня 2021 року", - наголошується в повідомленні.
Після 1 серпня для входу в будь-яку державну або приватну установу, поїздок в громадському транспорті, участі в будь-яких освітніх, культурних, наукових, соціальних або розважальних заходах буде потрібно наявність довідки про вакцинацію від коронавірусу.
Крім того, в країні планують відновити з наступного семестру очне навчання у всіх освітніх установах при дотриманні всіх протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, влада Саудівської Аравії дозволить подорожувати громадянам, які зробили щеплення або перехворіли коронавірусів. З 19 травня саудівці зможуть подорожувати.
МОЗ країни раніше повідомляло, що з початку прищепної кампанії було введено майже 12 млн доз вакцини. При цьому населення королівства становить близько 34,2 млн осіб.
Нагадаємо, на початку травня уряд Саудівської Аравії заявив про можливість заборони на вчинення хаджу у 2021 році іноземними паломниками. Причиною цього другий рік поспіль може стати коронавірус.
Зазначимо, минулого року з 2 квітня Мекка і Медіна, два міста в Саудівській Аравії, де розташовані головні мусульманські святині, були повністю закриті на в'їзд і виїзд.
Заборона на паломництво був частково скасований лише 4 жовтня.