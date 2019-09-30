Саудівський принц заперечує замовлення вбивства Хашоггі

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман заперечує звинувачення в тому, що він наказав вбити саудівського журналіста Джамала Хашоггі. Про це повідомляє Sky.News.

На питання, чи наказав він убити Хашоггі, принц Мухаммед відповів: "Абсолютно ні". При цьому спадкоємець саудівського престолу заявив, що бере на себе "повну відповідальність" за вбивство.

"Але я беру на себе повну відповідальність як лідер в Саудівській Аравії, тим більше що це було скоєно людьми, які працюють на уряд Саудівської Аравії", - сказав принц Мухаммед.

Мухаммед бен Салман заявив, що вбивство Хашоггі було "огидним злочином" і "помилкою" з боку саудівських агентів.

Нагадаємо, раніше Мухаммед бін Салман визнав, що фізична ліквідація Хашоггі сталася під його контролем.

Раніше повідомлялося, що журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після того, як вирушив у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина). Поліція припускала, що він був убитий на території консульства.

РБК-Україна повідомляло, що 20 жовтня 2018 року влада Саудівської Аравії визнали смерть журналіста Хашоггі, а також висловили припущення, що Хашоггі помер від задушливого захоплення ззаду або задушення руками.