Саудівська Аравія закрила кордони через мутацію COVID

Фото: коронавірус (freepik)

Влада Саудівської Аравії вирішила повністю припинити міжнародне авіасполучення, закрити сухопутні кордони і морські порти через мутацію коронавірусу. Обмеження поки буде діяти протягом тижня.

Про це повідомляє SPA.

Рейси, які прибули в королівство, зможуть покинути країну.

"На підставі даних МОЗ про поширення у низці країн нового штаму коронавірусу до тих пір, поки не проясниться інформація про природу цього вірусу, і в цілях забезпечення безпеки населення уряд прийняв рішення призупинити всі міжнародні рейси, за винятком особливих випадків", - йдеться в повідомленні.

Ті, хто повертається в Саудівську Аравію мають піти на ізоляцію на два тижні і здати тест на коронавірус. Ті, хто прибув в країну в останні три місяці, мають здати тести на антитіла.

У Саудівській Аравії виявлено понад 360 тисяч заражень коронавірусом. Померли понад 6 тис. осіб, одужали - 352 тисяч.

Новий вид коронавірусу оголосили минулого тижня у Великобританії. За даними прем'єра Бориса Джонсона, він може бути заразніший колишнього на 70%.

Штам, який зараз стрімко поширюється у Великобританії, був вперше виявлений у вересні.

Понад 10 країн припинили авіасполучення з Великобританією.