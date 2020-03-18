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Саудівська Аравія скликає G20 через пандемію коронавірусу

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Саміт G20 відбудеться наступного тижня у форматі відеоконференції

Садовська Аравія скликає країни "Великий двадцятки" (G20) для проведення позачергового самміту у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі. Про це йдеться в повідомленні G20.

Повідомляється, то зустріч повинна відбутися наступного тижня у форматі відеоконференції. Під час саміту планується розробка спільних дій для протидії наслідків пандемії коронавіруса.

"Велика двадцятка" буде діяти разом з міжнародними організаціями будь-яким способом, який буде визнаний необхідним для пом'якшення впливу пандемії. Лідери G20 запропонують координувати політику для захисту людей і захисту світової економіки.

Нагадаємо, 13 березня країни G20 виступили зі спільною заявою у зв'язку з коронавірусом. Тоді лідери країн "Великої двадцятки" пообіцяли сприяти розробці систем раннього попередження.

Також РБК-Україна писало, що з-за коронавіруса президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон провели переговори з відеоконференції. Сторони погодили питання закриття кордонів Євросоюзу на 30 днів для необов'язкових поїздок громадян третіх держав, щоб запобігти поширення вірусу.

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