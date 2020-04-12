Саудівська Аравія продовжує комендантську годину на невизначений термін через коронавірус

Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд продовжив комендантську годину по всій країні до подальшого повідомлення через поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Таке рішення було прийнято після того, як Саудівська Аравія повідомляла про понад 300 нових випадків кожний з останніх чотирьох днів.

Нагадаємо, 23 березня в Саудівській Аравії підтвердили першу смерть від коронавірусу. 51-річний чоловік помер на наступний день після госпіталізації.

РБК-Україна писало, що кількість хворих на коронавірус у світі за станом на ранок 12 квітня становить 1 777 517 осіб.