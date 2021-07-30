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Саудівська Аравія відкривається для вакцинованих туристів: названа дата

Автор: РБК-Україна

Влада Саудівської Аравії прийняла рішення дозволити в'їзд в країну для вакцинованих туристів. В'їзд в країну буде дозволений з суботи, 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства туризму Саудівської Аравії в Twitter.

"З 1 серпня знімається обмеження на в'їзд до Королівства для володарів туристичних віз, які пройшли вакцинацію. Їм не потрібно буде проходити обов'язковий карантин", - йдеться в повідомленні.

Для в'їзду в країну необхідно буде надати сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу одним з чотирьох схвалених в країні препаратів: Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca або Pfizer/BioNTech.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp запускає авіарейси з Києва та Львова до Саудівської Аравії.

Крім того, лоукостер Flynas виконав дебютний рейс з "Борисполя" в Саудівську Аравію. Авіарейси здійснюватимуться три рази на тиждень.

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Саудовская Аравиятуризм