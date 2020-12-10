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Саудівська Аравія схвалила використання вакцини Pfizer від COVID

Автор: Роман Тверденко

Агентство з контролю за їжею та медикаментами Саудівської Аравії схвалило використання вакцини від коронавірусу розробки Pfizer і BioNTech. Також в країні будуть перевіряти кожну партію вакцини.

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Про це повідомляє Arabnews.com.

Регулятор вивчив результати масового випробування вакцини, які були надані 24 листопада. Також вони радилися з різними експертами та спілкувалися з представниками розробників, щоб отримати відповіді на запитання від влади.

У ході розгляду дозволу був зроблений висновок, що виробник забезпечить якість виробництва у відповідності з міжнародними стандартами.

Наголошується, що влада буде перевіряти зразки з кожної надходить партії вакцини, щоб гарантувати її безпеку. Тепер уряд займеться процедурами ввезення і початку використання препарату.

У середу повідомлялося, що партії вакцини Pfizer прибули в Ізраїль. Там вакцинація розпочнеться 27 грудня.

Також схвалення вакцина отримала і в Канаді, де планують отримати з Бельгії дози для 249 тисяч людей до кінця року.

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