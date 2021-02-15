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На Сардинію впускатимуть лише вакцинованих від COVID туристів

Автор: РБК-Україна

Влітку на італійський острів Сардинія будуть пускати тільки тих людей, які отримали два щеплення від коронавірусу. Таке рішення ухвалила місцева влада.

Про це повідомляє ANSA.

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"Ті, хто в'їжджати на Сардинію, будуть показати сертифікат, що підтверджує, що у них негативний тест на коронавірус, і що вони вакциновані", - заявив губернатор Крістіан Солінас.

Він також додав, що система контролю за дотриманням правил буде готова задовго до початку літнього сезону.

Нагадаємо, раніше в Італії посилили вимоги для туристів з Австрії через мутації COVID-19.

Крім цього, минулого тижня італійський уряд продовжив заборону на другорядні поїздки між регіонами. Обмеження діятиме як мінімум до 25 лютого.

Відзначимо, в Італії з кінця грудня діє загальнонаціональний карантин. На цей час закриті бари, ресторани і магазини (крім продуктових). При цьому в січні в Італії прийняли рішення продовжити режим надзвичайної ситуації до кінця квітня.

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